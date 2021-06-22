بالأرقام.. كفة متوازنة بين إنجلترا والتشيك في موقعة حسم التأهل لثمن نهائي يورو 2020

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تخوض إنجلترا آخر مباراة لها في دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، حيث تواجه جمهورية التشيك في موقعة مهمة بالمجموعة الرابعة على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء.

يمتلك كل من المنتخبين أربع نقاط في الوقت الحالي وسيتعين عليهما المنافسة على المركز الأول في مجموعتهما.

حققت إنجلترا بداية ممتازة في مشوارها في بطولة أوروبا 2020 بفوزها 1-0 على منتخب كرواتيا، كان المنتخب المُلقب بالـ «الأسود الثلاثة» مُخيب للآمال أمام اسكتلندا، ويمتلك فرصة لإثبات قوته في مواجهة الثلاثاء.

من ناحية أخرى، قدمت جمهورية التشيك عرضًا ممتازًا أمام اسكتلندا في مباراتها الأولى في بطولة أوروبا 2020، وحققه الفوز بهدفين دون رد، وقد نجا التشيك من الخسارة أمام كرواتيا وتعادل إيجابيًا بهدف لمثله، ولديهم الآن فرصة كبيرة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية عندما يواجهون إنجلترا.

مباراة إنجلترا والتشيك وجهًا لوجه:

تتمتع إنجلترا بسجل جيد إلى حد ما ضد جمهورية التشيك، حيث فازت في مباراتين من أصل أربع مباريات لعبت بين المنتخبين، بينما حققت جمهورية التشيك فوزًا واحدًا فقط على إنجلترا وستريد الفوز في هذه المباراة من أجل مُعادلة رقم الإنجليز.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين في عام 2019 وانتهى بفوز التشيك 2-1، سجل هاري كين هدف إنجلترا الوحيد في ذلك اليوم وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته في هذه المباراة، من أجل تكرار تألقه مُجددًا.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

حطم باتريك شيك بعض الأرقام القياسية بهدفه المُذهل ضد اسكتلندا، حيث قدم أحد أفضل المستويات على المستوى الفردي في يورو 2020 حتى الآن. مع تسديدة مُذهلة من 49.7 ياردة، صنع المهاجم التشيكي التاريخ أيضًا من خلال تسجيله هدفًا من أطول مسافة في اليورو منذ عام 1980.

فاجأت جمهورية التشيك إنجلترا في إحدى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 قبل عامين بتحقيق فوز رائع بنتيجة 2-1، عادت إنجلترا إلى سلسلة انتصارات وفازت على المُنافس ذاته بنتيجة 5-0، وستريد نتيجة مماثلة من هذه المباراة.

سجل رحيم سترلينج الهاتريك الوحيد في مسيرته الدولية ضد جمهورية التشيك، سجل جناح مانشستر سيتي أيضًا هدف إنجلترا الوحيد في يورو 2020 حتى الآن، وسيعتزم على زيادة حصيلة أهدافه هذا الثلاثاء.

يمتلك هاري كين أيضًا سجلًا جيدًا ضد جمهورية التشيك وقد وجد الشباك في كلتا المباراتين التي خاضها ضد مُنافس يوم الثلاثاء. تلقى قائد إنجلترا نصيباً عادلاً من الانتقادات لفشله في التسجيل في يورو 2020 حتى الآن، ولديه رغبة في وضع بصمته الأولى في هذه المباراة.