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رئيس «الضرائب»: نسير بخطى ثابتة لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة

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رئيس «الضرائب»: نسير بخطى ثابتة لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة رئيس «الضرائب»: نسير بخطى ثابتة لتنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة

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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أننا نسيربخطى ثابتة وقوية وناجحة، ونحقق تقدمًا ملحوظًا في سبيل تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

وقال «عبدالقادر» في تصريحات صحفية، الثلثاء، إن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتي تم تطبيقها أول يناير ٢٠٢١، بمراكزكبارومتوسطى الممولين، وكبارالمهن الحرة، ومن المقررتعميمها على باقى المأموريات بمختلف المناطق تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحودقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويُسهم في بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، مشيرًا إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها تُعد بمثابة عبورجديد إلى الرقمية .

وأشار إلى أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُعد ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطويرالمنظومات الضريبية الإلكترونية على النحوالأمثل، ومنها منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفنى الميدانى للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

أكد عبدالقادرعلى أنه بناءً على توجيهات الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية لتطويالمنظومات الضريبية كان النجاح الذي تحقق في تطويرمصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذي تم خلال الفترة الماضية منها: «الإقرارات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» و«منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» و«ميكنة الطعون الضريبية».

وتابع: «نسعى نحوإدارة ضريبية على أعلى مستوى تعتمد على التكنولوجيا؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسيرعلى الممولين أوالمكلفين على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار».

المصرى اليوم

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