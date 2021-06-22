رئيس لجنة البنوك: إدخال شركات التمويل غير المصرفية في مبادرات «المركزي» تجذب المواطنين

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أشاد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي، بحرص البنك المركزي على تنفيذ كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة وإنعاش الأسواق المحلية.

وقال «حسين» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه من بين القطاعات التي دعمها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال، المبادرة التي أطلقها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم مبادرة المشروعات الصناعية، والتي شملت المشروعات الزراعية والمقاولات، من خلال تمويل هذه القطاعات بقروض مخفضة وميسرة أدت لمساعدة تلك القطاعات على مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن وباء كورونا.

وأشار إلى تفعيل البنوك المختلفة لهذه المبادرات الضخمة بالفعل، وإتاحتها لعملاءها في كافة أنحاء الجمهورية، موضحًا أنه تحقيقا لسياسة البنك المركزي، أقترح توسيع نطاق المستفيدين من المبادرات المختلفة، وذلك عن طريق ضم شركات التمويل غير المصرفية لتنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون مع البنك المركزي مباشرة، أو بالتعامل من خلال إحدى شركات إعادة التمويل المملوكة للبنك المركزي والخاضعة لرقابته لتتولى مسؤولية إعادة التمويل لكافة مبادرات «المركزي» للشركات المالية الغير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الاستهلاكي وشركات التمويل متناهي الصغر.

وأكد أن تنفيذ هذا الاقتراح سيحقق أهداف في غايه الأهمية، أبرزها المحافظة على قطاع شركات التمويل غير المصرفي ونموها وربحيتها، وزيادة الاستثمار المصري والأجنبي في هذه الشركات الواعدة، والتي يتكامل نشاطها مع البنوك لمصلحة الوطن.

وتابع الخبير المالي، أنه بالإضافة إلى ما سبق سوف تصل المبادرة إلى المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك أساسا في الوقت الحالي، وهم شريحة كبيرة وهامة من المجتمع يهدف البنك المركزي لدعمها، وذلك لأهمية الاقتصاد الموازي الذي تسعى الدولة لضمه في اقتصاد الرسمي.

وكذلك إتاحتها في الأقاليم والقرى من الشركات، بالإضافة إلى فروع البنوك العامة والخاصة، وهذا يتسق ويتفق مع سياسات المركزي والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع من كافة مبادراته ووصول تلك المبادرات للفئات المستهدفة، كما تستهدف تحقيق إنتعاش للنمو في كافة أرجاء الدولة .