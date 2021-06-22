مذكرة تفاهم بين «إى تاكس» و«مايكروسوفت» لإتاحة الذكاء الاصطناعي في الحلول الضريبية

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أعلنت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مايكروسوفت وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «E-Tax»، الشركة التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لإتاحة استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية المصرية في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي .

قالت عبدالعال في بيان اليوم- الثلاثاء- أنه بموجب المذكرة، سيتم تدعيم جهود التحول المالي الرقمي في مصر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في النظام الضريبي، بالإضافة إلى تمكين شركة «E-Tax» من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية ومقدم خدمة الفاتورة الإلكترونية وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.