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مذكرة تفاهم بين «إى تاكس» و«مايكروسوفت» لإتاحة الذكاء الاصطناعي في الحلول الضريبية

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مذكرة تفاهم بين «إى تاكس» و«مايكروسوفت» لإتاحة الذكاء الاصطناعي في الحلول الضريبية مذكرة تفاهم بين «إى تاكس» و«مايكروسوفت» لإتاحة الذكاء الاصطناعي في الحلول الضريبية

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أعلنت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مايكروسوفت وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «E-Tax»، الشركة التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لإتاحة استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية المصرية في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي .

قالت عبدالعال في بيان اليوم- الثلاثاء- أنه بموجب المذكرة، سيتم تدعيم جهود التحول المالي الرقمي في من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في النظام الضريبي، بالإضافة إلى تمكين شركة «E-Tax» من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية ومقدم خدمة الفاتورة الإلكترونية وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.

المصرى اليوم

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