ضبط محاولتي تهريب كمية من النقد الأجنبي وعملات معدنية أثرية بمطار القاهرة (صور)

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطارالقاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مديرالإدارة، الثلاثاء، من ضبط محاولتى تهريب كمية من النقد الأجنبي وعدد من العملات المعدنية المصرية والعربية والأجنبية الأثرية والأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهازالمصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة والقرارالجمهوري ١١٤ لسنه ١٩٧٣ والذي ينص على منع تداول وبيع المقتنيات التراثيه والثقافية والتراثية بطرق غير مشروعه وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وافاد بيان لمصلحة الجمارك، الثلاثاء، بأنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصرللطيران القادمة من دبى اشتبه خالد رمضان، مأموراللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وأضاف أنه تم تمريرحقائبه على جهازالفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمورالفحص فتلاحظ وجود أجسام صلبة ذات كثافة .

وبالعرض على رضا أبوالعزم، مديرالجمرك قررتشكيل لجنة ضمت كل روضة طارق مأمورالجمرك تحت إشراف إبراهيم عامرمديرالحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٢ عملة معدنية أثرية مصرية وعربية وأجنبية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات مخبأة داخل بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه .وتم عرضها على وحدة الأثاربميناء القاهرة الجوى فأفادت بأثريتها ووجوب مصادرتها .

وفى المحاولة الثانية وبناءا على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوى بالإشتباه في محاولة راكب مصري قادم من روما على رحلة طائرة خطوط مصرللطيران إخفاء أشياء ممنوعة.

وتم تكليف لجنة من أحمد الجمل اشراف إبراهيم حسن مديرالحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٨٧ من أقراص كونترمال وترمادول المخدرة و٤١٠٠٠ ألف يورو مخبأة بين طيات الملابس، وقررمصطفى السيد مديرالإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضرى ضبط رقم 87 و88 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.