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رئيس «أي فاينانس»: التحول الرقمي يعزز الحصيلة الضريبي وشراكة جديدة مع «مايكروسوفت»

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رئيس «أي فاينانس»: التحول الرقمي يعزز الحصيلة الضريبي وشراكة جديدة مع «مايكروسوفت» رئيس «أي فاينانس»: التحول الرقمي يعزز الحصيلة الضريبي وشراكة جديدة مع «مايكروسوفت»

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أشاد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «E-Tax» «بمشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها وزارة المالية في الوقت الراهن لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الالكترونية .

اضاف خلال توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين شركتى أي تاكس، ومايكروسوفت، أن الشراكة مع شركة مايكروسوفت ستمكننا من الاستفادة من خبراتها الواسعة وخدماتها المتطورة على نحو يتوافق مع بلوغ رؤيتنا خلال الفترة المقبلة.

عبرت ميرنا عارف، مديرعام مايكروسوفت في «عن أهمية هذه الاتفاقية قائلة أثبتت جائحكوفيد-19 بما لا يدع مجالاً للشك بأن التحول الرقمي هو الطريق الوحيد نحو تحقيق استدامة الأعمال والخدمات في ظل الجهود التي تبذلها المصرية لتحقيق التحول الرقمي في جميع المجالات، مضيفًة أننا نحرص على تقديم كل الجهود والخدمات من أجل تحقيق الهدف المنشود لوزارة المالية للتحول الرقمي للمنظومة الضريبية على الوجه الأمثل.

وقال محمود الشافعي، رئيس القطاع التكنولوجي بشركة «E-Tax» إن استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة، وهو ما يضمن لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية اتخاذ أفضل القرارات وتحقيق الأهداف المنشودة، والمتمثلة في الحفاظ على الموارد الضريبية، وزيادة متحصلاتها ،وكشف حالات التهرب الضريبي وعدم الالتزام، خاصة في ظل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي استطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب نتيجة لجهودهم أن تمضي هذه المنظومة بنجاح في مراحلها المختلفة.

المصرى اليوم

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