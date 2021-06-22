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شاهد : غاب وزراء الصحة والعمل ومدير الخدمة عن اجتماع المهن الطبية المساندة وعلي الطراونة ألغى الجلسة

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شاهد : غاب وزراء الصحة والعمل ومدير الخدمة عن اجتماع المهن الطبية المساندة وعلي الطراونة ألغى الجلسة شاهد : غاب وزراء الصحة والعمل ومدير الخدمة عن اجتماع المهن الطبية المساندة وعلي الطراونة ألغى الجلسة

جي بي سي نيوز - :  رفع رئيس مشتركة الادارية والصحة النائب علي الطراونة جلسة الاجتماع التي كانت مقررة اليوم الاثنين بعد دقائق من افتتاحها  بسبب غياب الوزراء المعنيين ومدير الخدمة المدنية .

 وعن سبب رفعه للجلسة قال الطراونة لموقع المدينة ان اجتماعا للأدارية والصحية في مجلس النواب كان مقررا قبل اسبوعين ،  وكان الاسبوع الماضي هو الموعد ولكنهم اعتذروا وتم تأجيل الاجتماع  لصباح هذا اليوم وفوجئنا بوزير العمل يعتذر من اربعة ايام فقلنا له نريد مندوبا عنك مخول بالقرارات فأجاب : " راح ابعث الأمين العام " أما وزير الصحة فاعتذر قبل الجلسة بنصف ساعة ولكن الأمين العام اخبرنا بأنه مخول ، غير أن الذي أغاظنا   هو مدير الخدمة المدنية الذي يفترض به ان يكون على رأس الجلسة ،  ولكنه أرسل هو الآخر مندوبين عنه سألناهم : "  هل انتم ملزمون " فقالوا لا ، وهنا علق الطراونة : "   إذا كنت أنت مش مخول ليش جاي عندي عالطاولة    "  ومن اجل ذلك رفعت الجلسة والغيت الاجتماع .

شاهد الطراونة يتحدث عن اجتماع علاوة المهن الطبية المساندة وفشل الاجتماع


 وتعقيبا على ما جرى قال أحد ممثلي  اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة للمدينة نيوز : إن تتهرب من اقرار علاواتهم وترفض الايفاء بالتزاماتها .

أضاف عقب فشل اجتماع اللجنة : " نحن نمثل العاملين بوزارة الصحة قضيتنا هي العلاوة الفنية  وقانون الصحة العامة سنة 2008 يتحدث عن المهن الطبية الفقرة أ  مادة 5 التي تنص على تعريف المهن الطبية وهي الطبيب ، طبيب الاسنان ، الصيدلي ، التمريض ، والطبية المساندة التي تشكل المختبرات ، الأشعة ، العلاج الطبيعي ، التخدير ، مراقب الصحة ، الصحة العامة ، ونحن نمثل قاعدة الهرم لكل هذه التخصصات ، أي المنظومة الصحية لوزارة الصحة ، ويعلم الجميع أننا كنا اثبتنا وجودنا خلال جائحة كورونا ولكن الصحة لم تقر علاوتنا  وديوان الخدمة ومجلس الخدمة لم يعيرونا انتباها  ،  ولأننا ليس لنا نقابة ، فإننا ظلمنا في هذا المجال بعكس النقابات الاخرى التي تحصلت على علاوات مختلفة ، ونطالب بعلاواتنا التي هي حق لنا بلا جدال .

أضاف إنه ومن اجل ذلك  جاء الترتيب مع النائب الدكتور علي الطراونة لعقد اجتماع مع كافة الأطراف ، الادارية واللجنة الصحية بمجلس النواب ولكن للأسف فإن  غياب وزارة الصحة ووزارة العمل وديوان الخدمة أفشل اللقاء لأنهم يتهربون دائما  وفق قوله ، مع التذكير أن القضية التي جئنا لأجلها هنا في مجلس النواب " كنا متفقين حولها بمكاتبهم " لماذا التسويف لا ندري ..

شاهد ممثل المهن الطبية بعد فشل اجتماع مشتركة الادارية والصحية :

الزميلة بتول دانو تيكا 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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