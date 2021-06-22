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.. صحف ووكالات تبرز قصة إنقاذ سعودي للعشرات من "كارثة محققة"

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فيديو.. صحف ووكالات تبرز قصة إنقاذ سعودي للعشرات من "كارثة محققة" .. صحف ووكالات تبرز قصة إنقاذ سعودي للعشرات من "كارثة محققة"
هذا ما فعله بسيارة محترقة في الدمام

فيديو.. صحف ووكالات تبرز قصة إنقاذ سعودي للعشرات من

أبرز عديد من الصحف والمواقع العربية قصة المواطن السعودي الذي أنقذ قاطني مبنى سكني بحي النور بالدمام، بعدما لاحظ اندلاع حريق في سيارة متوقفة أمام المبنى، فسحبها بعيداً عن العمارة قبل انفجارها بدقائق.

وتحت عنوان ".. سعودي ينقذ العشرات من كارثة محققة"، بث موقع "سكاي نيوز عربية" الواقعة، الذي يظهر سيارة دفع رباعي فضية اللون وقد اشتعلت النيران في مقدمتها، وبعد ثوان يقود شخص السيارة مبتعداً بها عن المبنى وعن السيارات من حولها، لتحترق السيارة على الطريق بعيدا عن المبنى.

وتحت عنوان "سعودي يُنقذ سكان أحد الأبنية من حريق"، ينقل موقع " اليوم" عن تصريحات السعودي محمد العليط؛ لصحيفة "عكاظ"، قوله: "في أثناء خروجي من منزلي الساعة 6 صباح الإثنين توجهت إلى سيارتي، غير أن دخاناً متصاعداً استرعى انتباهي، وبالاقتراب منه، اكتشفت أن مصدره سيارة متوقفة أمام عمارة، بينما طالت النيران المظلة التي تعلوها".

وتحت عنوان "سعودي يُنقذ سكان بناية من حريق بالدمام"، تقول صحيفة "البيان" الإماراتية، أوضح "العليط" أن "النيران المشتعلة بالسيارة كادت أن تشعل السيارات الـ 5 المتوقفة جوارها، فقررت على الفور سحبها من الخلف حتى لا تؤدي لكارثة قد تطول سكان العمارة".

وتابع: "بعد جرها بدقائق، اشتعلت فيها النيران وأحرقتها بالكامل بعيداً عن المبنى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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