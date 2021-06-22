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اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد يحظى بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة

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اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد يحظى بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد يحظى بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة
يهدف لرفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها التثقيفي بالمجتمع

اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد يحظى بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة

حَظِيَ اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد على منصة تويتر، بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة، والذي دشنه المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها في المجتمع.

وعبّر المشاركون عن أهمية هذه الخطوة التفاعلية خاصة بدول مجلس التعاون كون فئة عالية من الشباب والمهتمين بالطقس والمناخ يحرصون على التواجد الدائم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور المزروعي، بأهمية الخطوة التفاعلية مع الجمهور للتعرف على الطقس والتعريف بأهمية الأرصاد؛ مؤكدًا دور المركز الوطني للأرصاد في المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور نظام الأرصاد الجديد.

من جهته أعرب سعيد الصارمي من أمانة مجلس التعاون الخليجي، عن شكره للمركز الوطني للأرصاد على هذه الخطوة المميزة التي تعطي مساحة تعبير هامة وتوعية بعمل الأرصاد ودوره في حياة المجتمعات الخليجية؛ متمنيًا الاستمرار في مثل هذه البرامج التي تعزز الشراكة المجتمعية في مجال الطقس والمناخ.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الشهري كان بعنوان "تباين درجات الحرارة" واستمر لمدة ساعتين ونصف، تبادل فيها المتابعون النقاش والمعلومات المعنية بالرصد ومعلومات الطقس، وسوف يستمر المركز في عقد اللقاء الشهري التفاعلي له، مع اختيار عنوان اللقاءات الشهرية المقبلة من المتابعين والمهتمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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