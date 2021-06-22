أخبار عاجلة

تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس -
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره -
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East -
وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2» -
منتخب اليد يواجه ألمانيا وديًا قبل أولمبياد طوكيو -
«يويفا» يهنئ محمد النني بعيد ميلاده بعرض «صواريخه» في الدوري الأوروبي (فيديو) -
ازاي تتخلص من الطاقة السلبية وتتجنب شيطانك -
«الزراعة»: حالة محصول «فول الصويا» بالمنيا ممتازة.. وبدون إصابات -
وزير المالية: إقبال ملحوظ من المصدرين للانضمام للمرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجيزة تحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع

Print
الجيزة تحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع الجيزة تحظر إقامة شوادر بيع الأضاحي بالشوارع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها، وبعيدا عن رقابتها من الجهات المختصة.

وأصدر قرارا يحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله، مشيرا إلى أنه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، وإلا سيتم فرض الغرامة المالية والتعرض للمساءلة القانونية.

وكلف إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2»

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2»