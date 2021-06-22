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برنامج تدريبي لأخصائي السلامة والصحة المهنية بمحطات مياه أسيوط

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برنامج تدريبي لأخصائي السلامة والصحة المهنية بمحطات مياه أسيوط برنامج تدريبي لأخصائي السلامة والصحة المهنية بمحطات مياه أسيوط

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، الثلاثاء، برنامج تدريبى لمسئولي السلامة والصحة المهنية بهدف رفع كفاءتهم وتأهليهم للتعامل مع كافة أنواع المخاطر حفاظا على سلامتهم والعمل في بيئة آمنة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، حرص الشركة على حماية العنصر البشري باعتباره المورد الرئيسي للشركة، والحفاظ على العاملين من أي مخاطر تتعلق بطبيعة المهام أو بيئة العمل، والتأكيد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

وأضاف أن البرنامج التدريبي لأخصائي السلامة والصحة المهنية يسعى إلى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة العاملين، شملت التدريب على التعامل مع مخاطر تسرب الكلور بمحطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ ومحطة القوصية المرشحة.

المصرى اليوم

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