ترحيل المتهمة حنين حسام إلي سجن النساء.. ومصادر :ستقدم أوراق إعادة إجراءات المحاكمة

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علمت المصرى اليوم بوصول فتاة التيك توك حنين حسام إلى محكمة شمال العباسية استعدادا لتقديم أوراق إعادة إجراءات محاكمتها.

وقالت مصادر أنه سيتم تحديد جلسة خلال شهر لإعادة إجراءات محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك بعد ان تم القبض عليها فى الحكم الصادر بشانها بالسجن 10 سنوات .

اضافت المصادر أنه عقب الانتهاء من إجراءات إعادة المحاكمة بمحكمة شمال العباسية، سيتم ترحيل المتهمة حنين حسام إلي سجن النساء بالقناطر.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على فتاة التيك توك حنين حسام، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بضبط وإحضار المتهمة في قضية الاتجار في البشر وذلك بعد صدور حكم بحبسها.