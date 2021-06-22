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قال الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، إن جميع الإصابات التي وقعت جراء حادث اصطدام جرار بعربات أخيرة من الخلف بأحد قطارات محطة مصر اليوم الثلاثاء، بسيطة وتعتبر جميعها كسور وردود وجروح، نافيا وجود أي وفيات بين الضحايا.

وأوضح «السقعان»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، من موقع الحادث، أن اجمالى المصابين جراء الحادث 37 مصاباً جرى تسكينهم على مستشفى شرق المدينة «جيهان» في سيدى بشر وجمال حماده باعتبارهما الأقرب لموقع الحادث.

وقالت مصادر مطلعة إن الحادثة وقعت في تمام التاسعة والنصف بالاسكندرية، وأن قطار الركاب كان متوقف، واصطدم الجرار بالعربات الأخيرة من الخلف مما أدى إلى تهشم آخر عربتين.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال حماده وشرق المدينة.

فيما أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات

ونتج عن ذلك اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

وكيل "صحة الإسكندرية" لـ"المصرى اليوم": 37 مصاب حصيلة حادث قطار محطة مصر أغلبها كسور وجروح وردود ولا وفيات

وكيل "صحة الإسكندرية" لـ"المصرى اليوم": 37 مصاب حصيلة حادث قطار محطة مصر أغلبها كسور وجروح وردود ولا وفيات