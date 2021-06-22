البيت الأبيض يعلن خطة توزيع 55 مليون جرعة من لقاح كورونا عالميًا

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كشف البيت الأبيض عن تفاصيل توزيع 55 مليون جرعة من لقاح كورونا لدول العالم.

وقال في بيان، الثلاثاء، إن إدارة بايدن التزمت بالفعل بهذه الجرعات كجزء من تعهدها بتخصيص 80 مليونًا بحلول نهاية يونيو، كما أن 25 مليون جرعة أولية، أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر بدأ شحنها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق إنه سيرسل 80 مليون جرعة بنهاية يونيو، لكنه ذكر في بيانه الأخير إنه سيخصص، لكن ليس بالضرورة أن تكون الشحنات في طريقها بحلول ذلك الوقت.

وردا على سؤال حول التأخير، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، إن العقبات اللوجستية، وليس الإمداد بالجرعات هي المشكلة.

وتابعت ساكي: «ما وجدناه أنه التحدي الأكبر ليس في الواقع الإمداد، فلدينا الكثير من الجرعات لمشاركتها مع العالم، لكن هناك تحد لوجستي هائل وقد رأينا ذلك عندما بدأنا في التنفيذ.»

وأشارت السكرتيرة الصحفية إلى معلومات السلامة والمعلومات التنظيمية، وضمان التخزين المناسب ومتطلبات درجة الحرارة.

ووفقا لبيان البيت الأبيض سيتم مشاركة حوالي 41 مليون من خلال كوفاكس «COVAX»، وهو برنامج تدعمه منظمة الصحة العالمية للتوزيع العادل للجرعات في جميع أنحاء العالم.

حوالي 14 مليون من هؤلاء سيذهبون إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وسيذهب حوالي 16 مليونًا إلى آسيا، بما في ذلك الهند ونيبال وبنجلاديش وباكستان وسريلانكا وأفغانستان وجزر المالديف وبوتان والفلبين وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا ولاوس وبابوا غينيا الجديدة وتايوان وكمبوديا.

وسيتوجه نحو 10 ملايين إلى إفريقيا من أجل دول يتم اختيارها بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

وسيتم توزيع 14 مليون جرعة أخرى، مع الأولويات الإقليمية والمتلقين الآخرين، وتشمل تلك الدول كولومبيا والأرجنتين وأفغانستان وباكستان والعراق، واليمن وتونس وعمان والضفة الغربية وغزة.

وقال البيت الأبيض ان الإدارة الأمريكية تتحرك بأسرع ما يمكن، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية للولايات المتحدة والبلدان المضيفة، لتسهيل النقل الآمن للقاحات عبر الحدود الدولية، وحذر من أن شحنات جرعات اللقاح ستستغرق وقتا، وقال إنه بينما يتم تخصيص الجرعات بنهاية يونيو، فلن يتم شحنها بالضرورة بحلول ذلك الوقت.

وأضاف البيت الأبيض أن «اللقاحات والكميات المحددة سيتم تحديدها ومشاركتها، حيث تعمل الإدارة من خلال المعايير اللوجستية والتنظيمية وغيرها من المعايير الخاصة بكل منطقة ودولة».

وحسب صحيفة ذا هل قال البيت الأبيض أنه من خلال شراكة أمريكية مع اليابان وأستراليا والهند، ومن خلال شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية، سيتم إنتاج أكثر من مليار جرعة في إفريقيا والهند هذا العام والعام المقبل.

وشدد العديد من الخبراء أيضًا على الحاجة إلى تعزيز القدرة التصنيعية، وليس فقط التبرع بالجرعات التي تم صنعها بالفعل.

وفي وقت سابق، تعرضت إدارة الرئيس بايدن لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهد لتعزيز جهود اللقاح العالمية، وأعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن ستشتري 500 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر«Pfizer» وستتبرع بها للدول الفقيرة، للمساهمة في المعركة العالمية ضد الوباء. ووفقًا للبيت الأبيض، سيتم تسليم 200 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021 والباقي 300 مليون بحلول يونيو 2022.