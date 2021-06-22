بسبب طوابير البنزين وانقطاع الكهرباء.. حادث مروع في لبنان ينهي حياة أم وأبنائها الأربعة

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أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ بلبنان بسقوط 4 قتلى و3 جرحى حصيلة الحادث المروري على اوتوستراد ​السعديات​ مفرق برجا.

وتصدرت الحادثة اهتمام الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، حيث أن جثتا سيدتين تم نقلهما إلى المستشفى المركزي في مزبود، كما نقلت جثتا طفلين إلى مستشفى سبلين الحكومي، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في لبنان أن الأسرة كانت في طريقها إلى مطار بيروت الدولي، لإستقبال والدهم العائد من السفر، وتم الكشف أن الحادث كان يضم الأم فاطمة قبيسي واولادها الأربعة زهراء، آية، ليا وتيا عماد حويلي، وأن الجميع توفوا بسبب الحادث.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أحد أسباب الحادث كان نتيجة البحث عن محطة بنزين لتزويد السيارة بالوقود فتفاجأت العائلة بطوابير السيارات وسط ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وعبر تويتر، علق الكثير على الحادث، فقالت الفنانة كارول سماحة: «شو هالكارثة الله يرحمن ويصبر عيلتهم«، فيما قال المذيع هشام حداد عبر تويتر:» ليه يا لبنان ليه؟ يا رب الطف ...«.