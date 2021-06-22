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«الأمن الاقتصادي» يضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي و1517 مخالفة تموينية

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«الأمن الاقتصادي» يضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي و1517 مخالفة تموينية «الأمن الاقتصادي» يضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي و1517 مخالفة تموينية

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، عدة حملات أمنية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج، من بينها تمكن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 3109 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13339 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 269 قضية متنوعة في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية).

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 5 قضايا في مجال مواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذلك الجرائم المستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، عن ضبط 1517 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 92 قضية في مجال «الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عن ضبط 41 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية- مطبوعات).

المصرى اليوم

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