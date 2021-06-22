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الإسكان تستعد لطرح الأعمال الاستشارية والرفع المساحي لـ «غرب بورسعيد»

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الإسكان تستعد لطرح الأعمال الاستشارية والرفع المساحي لـ «غرب بورسعيد» الإسكان تستعد لطرح الأعمال الاستشارية والرفع المساحي لـ «غرب بورسعيد»

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قام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والمشرف على مدينة غرب بورسعيد، يرافقه مجموعة من العاملين بمختلف الإدارات بالجهاز، بزيارة ميدانية إلى مدينة غرب بورسعيد، وذلك لمتابعة أهم المشروعات والكيانات داخل القرار الجمهوري رقم550 لسنة 2019، بشأن إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة غرب بورسعيد)، حيث أشار المهندس خالد شاهين إلى أن الهدف من الزيارة هو التعرف على الكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري، وآليات التعامل معها.

ووجه المهندس خالد شاهين، بدراسة الملفات للكيانات القائمة وسرعة البدء في طرح الأعمال الاستشارية للرفع المساحي والرؤية المستقبلية لتصبح المدينة مطابقة لمعايير الاستدامة في بناء مدن الجيل الرابع الذكية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم تكثيف الزيارات في الفترة المقبلة، ووضع خطط تنموية للتيسير على المواطنين والمستثمرين بالمنطقة.

جدير بالذكر أن مدينة غرب بورسعيد، تقع بين ساحل البحر المتوسط وبحيرة المنزلة وتحتوي على كيانات من كبري المشروعات في المنطقة، تضم مشروعات قائمة بالفعل، ومشروعات تحت التنفيذ تم التصرف عليها بمعرفة محافظة بورسعيد صاحبة الولاية السابقة مثل (الشركة الوطنية للاستزراع السمكي – حقل ظهر – محطة مياه – شركة بترول بلاعيم – محطة معالجة نواتج الغاز الطبيعي) ومشروعين سياحيين تحت التنفيذ ( بورتوسعيد – تاور باى).

المصرى اليوم

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