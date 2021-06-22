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تحذير برلماني من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا

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تحذير برلماني من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا تحذير برلماني من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا

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حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة، من أي تهاون في تطبيق جميع التعليمات التدابير الاحترازية لمواجهة ، مشيراً إلى أن انخفاض الإصابة بهذا الفيروس لا يعنى التخلي بأي حال من الأحوال في ملف تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب أباظة، في بيان، الدكتور مصطفى مدبولى بإصدار تعليمات حاسمة لجميع المحافظين بعدم التهاون في تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة أن يدرك الجميع أن انخفاض الإصابات من كورونا ليس مبررا بالتهاون في تطبيق التدابير الاحترازية ولا بد أن تواصل الأجهزة المعنية دورها في تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لهذه التدابير حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة.

ووجه وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تحية لصقور الجيش الأبيض المصري ومن يعملون داخل المنظومة الصحية المصرية، مؤكداً أنهم كانوا أبطالاً في إنقاذ أرواح المصريين من فيروس كورونا ومنهم من ضحى بروحه ولم يتردد لحظة في العمل ليلاً ونهاراً داخل جميع المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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