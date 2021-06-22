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مطالبات بمنعه من العودة إلى الأرض.. أغنى رجل في العالم يستعد للسفر إلى الفضاء

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مطالبات بمنعه من العودة إلى الأرض.. أغنى رجل في العالم يستعد للسفر إلى الفضاء مطالبات بمنعه من العودة إلى الأرض.. أغنى رجل في العالم يستعد للسفر إلى الفضاء

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وقع آلاف الأشخاص على عريضة إلكترونية تطالب بمنع مؤسس شركة «أمازون» وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس، من العودة إلى الأرض بعد أن يحلق إلى الفضاء.

وأعلن بيزوس مطلع الشهر الجاري أنه سيسافر مع شقيقه مارك على متن رحلة فضائية تابعة لشركة إطلاق الصواريخ «بلو أوريجن» يوم 20 يوليو.

ونشرت على الإنترنت عريضاتان تدعوان إلى منعه من العودة إلى الأرض. وحملت العريضة الأولى أكثر من 23000 توقيع تحت عنوان: «لا تسمحوا لجيف بيزوس بالعودة إلى الأرض».

وحصلت العريضة الثانية على أكثر من 18000 توقيع ووصف هوسيه أورتيز منظم العريضة بيزوس بأنه «سيد شيطاني مستبد مصمم على الهيمنة على العالم». وناشد الناس قائلا: «إن مستقبل البشرية في أيديكم».

وبرر الموقعون على العرضة موقفهم بالقول: «المليارديرات يجب ألا يوجدوا لا على الأرض ولا في الفضاء ولكنهم إذا ما قرروا أن يوجدوا في الفضاء فعليهم البقاء هناك».

ومضى بعض الموقعين إلى ما هو أبعد من ذلك بقولهم «إن السماح بالعودة إلى الأرض امتياز وليس حقا والأرض لا ترغب بوجود أمثال بيزوس وغيتس وماسك وغيرهم من المليارديرات».

يذكر بأن رحلة بيزوس إلى تخوم الفضاء الخارجي (على ارتفاع 100 كم) ستستغرق 11 دقيقة فقط قبل أن يعود إلى الأرض، ويرافقه فيها كل من شقيقه والفائز بمزاد أجرته الشركة على المقعد الثالث الذي بيع بـ 28 مليون دولار، بحسب ما نقل موقع «بيزنس إنسايدر».

المصرى اليوم

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