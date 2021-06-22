الصور الأولى لحادث تصادم جرار بقطار الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» الصور الأولى لحادث اصطدام جرار بقطار رقم 12 مميز الاسكندرية / القاهرة من الخلف.

وقالت مصادر مطلعة ان الحادثة وقعت في تمام التاسعة والنصف بالاسكندرية.

وأوضحت أن قطار الركاب كانت متوقف، وأصطدم الجرار بالعربات الأخيرة من الخلف مما أدى إلى تهشم اخر عربتين.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال عبدالناصر ورأس التين.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الإصابات كلها بسيطة وهناك 3 إصابات بكسور.