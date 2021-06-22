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زكي فطين عبدالوهاب يكشف موقف والدته ليلى مراد من زواجه بسعاد حسني

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زكي فطين عبدالوهاب يكشف موقف والدته ليلى مراد من زواجه بسعاد حسني زكي فطين عبدالوهاب يكشف موقف والدته ليلى مراد من زواجه بسعاد حسني

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تحدث الفنان والمخرج زكي فطين عبدالوهاب، عن زواجه من الفنانة سعاد حسني، بالتزامن مع ذكرى وفاته الذي يوافق 21 يونيو.

وقال «فطين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، الثلاثاء، إن «حدث ارتباط معها وتزوجنا، وكنت صغيراً، ولكن والدتي الفنانة ليلي مراد لم تكن مرحبة بفكرة الزواج من سعاد حسني».

وأكمل تصريحاته: «والدتي كانت تحب الفنانة سعاد حسني جدا كفنانة فقط، وتزوجنا لمدة 6 أشهر وبعدها أصبحنا أصدقاء لمدة سنين».

يوافق 21 يونيو وفاة السندريلا كما كان يطلق عليها، وكان أول أفلامها حسن ونعيمة ،وآخرها فيلم الراعى والنساء عام 1991 مع أحمد زكى ويسرا، وهى من مواليد في بولاق بالقاهرة في 26 يناير 1943، وكان لها ستة عشر أخاً وأختًا، وكان ترتيبها بينهم العاشر ولها شقيقتان هما: كوثر وصباح، وثمانية إخوة لأبيها منهم أربعة ذكور وأربع إناث، وست إخوة لأمها منهم ثلاثة ذكور وثلاث من البنات، ومن أشهر أخواتها غير الشقيقات المطربة نجاة الصغيرة.

يعود الفضل في اكتشاف سعاد حسنى للكاتب عبدالرحمن الخميسى، ثم ضمها المخرج هنرى بركات في عام 1959 لطاقم فيلمه حسن ونعيمة في دور نعيمة، ثم انطلقت في مسيرتها ومن أشهر وأهم أفلامها حسن ونعيمة وصغيرة على الحب وغروب وشروق والزوجة الثانية وأين عقلى، وشفيقة ومتولى، والكرنك .

رحلت سعدا حسني، إثر سقوطها من شرفة منزلها في لندن وقد أثارت حادثة وفاتها جدلاً لم يهدأ، حيث تدورهناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها، وقد حظيت بالكثير من مظاهر التقدير والتكريم وحصلت على الكثير من الجوائز.

المصرى اليوم

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