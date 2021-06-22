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جامع : تقديم كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة في اكسبو 2020

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جامع : تقديم مصر كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة في اكسبو 2020 جامع : تقديم كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة في اكسبو 2020

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة ان هناك اهتمام بمشاركة في معرض اكسبو 2020 ، موضحة أنه سيتم تقديم مصر في كوجهة استثمارية رائجة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويقع الجناح المصرى فى منطقة الفرص والتي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة ما يعكس أهمية مصر لما تتميز به من خبرات وتتمتع به حضارتها العريقة وتنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، ويضم المعرض 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية لجذب أكبر عدد ممكن من جمهور وزائري المعرض.

وقالت الوزيرة خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير الاثار علي التنسيق مع كافة أجهزة لإنجاح المشاركة مصر في المعرض مشيرة الي ان وزارة السياحة والآثار تمتلك إمكانات وخبرات كبيرة فى هذا المجال وبصفة خاصة بعد تنظيم موكب المومياوات الملكية الذي ساهم في رفع سقف توقعات الدول المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020 والجمهور حول العالم عما ستقدمه مصر خلال المعرض.


ومن جانبه اكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار علي حرص وزارته على اختيار الصور والخلفيات والجداريات المعروضة بالجناح المصري بالمعرض بعناية لتعكس جهود المصريين القدماء في مجالات البناء والتشييد والصناعة والحرف وأن تبرز الألوان والتصميمات داخل الجناح المصري الهوية المصرية التي تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم معرض للمستنسخات الآثرية طوال مدة انعقاد المعرض .

واكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 الي عقد 70 اجتماعاً موسعاً لوضع المحتوى الذي سيُعرض بالجناح المصري بالمعرض بما يتناسب مع عدد وموضوعات الفعاليات بحيث يتم عرض محتوى مختلف كل أسبوع.

المصرى اليوم

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