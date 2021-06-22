أخبار عاجلة

تظاهرة لأنصار فتح في رام الله دعما لعباس -
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره -
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021 -
«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East -
وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2» -
منتخب اليد يواجه ألمانيا وديًا قبل أولمبياد طوكيو -
«يويفا» يهنئ محمد النني بعيد ميلاده بعرض «صواريخه» في الدوري الأوروبي (فيديو) -
ازاي تتخلص من الطاقة السلبية وتتجنب شيطانك -
«الزراعة»: حالة محصول «فول الصويا» بالمنيا ممتازة.. وبدون إصابات -
وزير المالية: إقبال ملحوظ من المصدرين للانضمام للمرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منطقة «سور مجرى العيون» بعد تشطيب عدد من العمارات

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تشطيب واجهات عدد من العمارات، واكتمال الهيكل الخرسانى لعدد آخر من العمارات الجارى تنفيذها بمشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، بمحافظة القاهرة، كما يجرى بالتوازى تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات السكنية.

وأوضح الوزير، أن مشروع تطوير «منطقة سور مجرى العيون»، يشمل تنفيذ 79 عمارة تراثية بارتفاعات تتراوح بين (أرضى و3 أدوار – أرضى و4 أدوار – أرضى و5 أدوار – أرضى و6 أدوار)، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير منطقة «سور مجرى العيون»، يأتى ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

ويمكن الاطلاع على تطورات الأعمال في المشروع من خلال الرابط

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

الدكتور علي جمعة: سنسمع كل يوم عن هبوط عجيب لأرض سد النهضة وانهياره

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

«مصر كابيتال» ضمن أكبر 30 مدير للأصول في الشرق الأوسط في تصنيف Forbes Middle East

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2»

وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.. ومصنع «كيما 2»