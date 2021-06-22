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ندوة دينية أون لاين بالشرقية بعنوان «المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية»

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ندوة دينية أون لاين بالشرقية بعنوان «المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية» ندوة دينية أون لاين بالشرقية بعنوان «المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية»

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم لقاء ثقافي ديني عن «المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضه عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

يقدم الندوة فضيلة الشيخ عبدالعزيز يوسف، عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتحدث فيها عن ضرورة التكاتف من أجل بناء المجتمعات، ويبين أن المشاركة الفعالة في بناء المجتمع واجب ديني، وكذلك إلقاء الضوء حول أهمية مشاركة المرأة والشباب في بناء المجتمعات.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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