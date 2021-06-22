القبض على متهم بتجميع 200 ألف دولار من مدخرات العاملين بالخارج

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ضبطت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بمساعدة آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام شخصين أحدهما مقيم بالمنيا والثاني يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني، بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقًا للفحص المستندي 200 ألف دولار أمريكي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.