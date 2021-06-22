المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بناء على تحريات سرية ونفاذا لإذن النيابة العامة بضبط كل من «ك. م. إ» 42 عاما عامل، و«ع. ط. ع» 24 عاما شيف، و«م. ف .ع» 52 عاما سائق وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وسلاح أبيض مطواة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.