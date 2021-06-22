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القيادة تهنئ الدوق الأكبر للوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني

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القيادة تهنئ الدوق الأكبر للوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني القيادة تهنئ الدوق الأكبر للوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني
تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد الازدهار

القيادة تهنئ الدوق الأكبر للوكسمبورج الكبرى باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للدوق هنري؛ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للدوق هنري؛ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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