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6 مليارات ريال و13 برنامجًا للتحديث الحضاري في المملكة لتحقيق "جودة الحياة"

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6 مليارات ريال و13 برنامجًا للتحديث الحضاري في المملكة لتحقيق "جودة الحياة" 6 مليارات ريال و13 برنامجًا للتحديث الحضاري في المملكة لتحقيق "جودة الحياة"
لتحقيق رؤية المملكة 2030

6 مليارات ريال و13 برنامجًا للتحديث الحضاري في المملكة لتحقيق

تشهد المملكة العربية توسعًا حضريًّا سريعًا على نطاق غير مسبوق لاستغلال المساحات المتوافرة والنمو السكاني، لتحقيق برنامج جودة الحياة واستيعاب السكان بطريقة فعالة، مع السياسات الجديدة التي تهدف إلى التنمية الحضرية التي تتوافق بيئيًّا مع الطبيعة والمناخ في المملكة العربية السعودية.

ومع تخصيص ميزانية تبلغ 6 مليارات ريال سعودي لمشاريع المناظر الطبيعية و13 برنامجًا للتحضر الفردي؛ تسير المملكة العربية السعودية نحو رؤيتها الجديدة، لتصبح واحدة من أفضل الوجهات المعيشية من خلال تحسين التصاميم الحضرية والمناظر الطبيعية في المنطقة.

وتماشيًا مع برنامج جودة الحياة في المملكة العربية السعودية ورؤية 2030، تقام النسخة الافتراضية لمعرض "اللاند سكيب السعودي 2021"، بمشاركة أكثر من 700 من مصممي المناظر الطبيعية والمهندسين المعماريين والمقاولين والمطورين والاستشاريين والمسؤولين الحكوميين الذين يمثلون المشاريع الرئيسية القادمة والجارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين من المشاريع الكبرى بما في ذلك: (نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى مشاريع التنشيط العمراني في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية).

وفي اللقاء الخاص "بإعادة تعريف النجاح في مجال السياحة"، قال الرئيس التنفيذي لـ"أمالا" جون باغانو: إنني فخور بأن أكثر من 50٪ من موظفينا سعوديون، وهذه النسبة تُعد أكثر من ضِعف المعدل المطلوب محليًّا، ومع توفير حوالى 60 ألف وظيفة بشكل مباشر، بالإضافة إلى استحداث 60 ألفًا أخرى بشكل غير مباشر، كما أن أكثر من 70٪ من قيمة عقود البناء في المشروع حتى الآن، مُنحت لشركات محلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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