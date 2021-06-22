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وقوع إحدى عربات قطار القاهرة المميز من على القضبان بمحطة بالإسكندرية

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وقوع إحدى عربات قطار القاهرة المميز من على القضبان بمحطة مصر بالإسكندرية وقوع إحدى عربات قطار القاهرة المميز من على القضبان بمحطة بالإسكندرية

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شهدت محطة بالإسكندرية صباح الاثنين، وقوع إحدى عربات القطار المميز المتجه إلى القاهرة من على القضبان ما أدى إلى ارتباك الحركة وتعطلها فيما أفاد مصدر بالسكة الحديد بوجود بعض الإصابات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن القطار كان مقررا قيامه من محطة الإسكندرية الساعة ٩.٢٠ صباحا وأثناء تحركه سحب معه الجرار الخلفى الذى كان في حالة فرملة ما أدى لسقوط الجرار وإحدى العربات من على القضبان وإصابة بعض الركاب.

على الفور، اتجهت قيادات هيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث وتم الدفع بالآلات لرفع العربات.

المصرى اليوم

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