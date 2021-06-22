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اصطدام جرار بقطار رقم 12 المميز في الإسكندرية، ولم يسفر عن أي وفيات، وتم نقل الإصابات إلى 3 مستشفيات.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال عبدالناصر ورأس التين.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الإصابات كلها بسيطة وهناك 3 إصابات بكسور.

من جهتها قامت صفحة محافظة الإسكندرية بنشرت فيديو من مكان حادث تصادم قطار الإسكندرية ورصدت تفقد محافظ الإسكندرية لموقع الحادث.