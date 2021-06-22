بعد صدور الحكم بحبس حنين حسام ..كيف تحمى ابنك ونفسك من خطر التيك توك

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تطورات كثيره شهدتها قضية حنين حسام ومودة الادهم فتاتى التيك توك بعد ان قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي «التيك توك»، بالسجن للأولى 10 سنوات، والأخيرة 6 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه .

المصرى اليوم ناقشت قضية التيك توك التى سيطرت على عقول الاسرة المصرية واصبحت الشغل الشاغل للكبار والصغار ،وفى هذا الاطار قالت الدكتورة ايمان الريس استشاري العلاقات الأسرية، ان الجميع يسعى الى الكسب المادى لدرجة ان الزوج اصبح يجلس الى جوار زوجته او زوجتيه فى حال الجمع بين اكثر من واحدة امام الكاميرا ويقوم بعمل بث مباشر عبر تيك توك ويعرض اى شىء حتى وان كان خليعا وذلك بهدف الكسب المادى .

اضافت الريس ان ان الاب يكون على علم بما تفعله طفلته او طفله عبر تطبيق تيك توك ويوافقه بل ويشجعه على ما يقوم به او ما تؤديه ابنته من ممارسات او ايحاءات قد تقودها فى النهاية الى الحبس وهو ما حدث مع الكثيرين او الكثيرات من بطلات ال تيك توك مثل "منة عبدالعزيز وحنين حسام ومودة الادهم وغيرهن "

وعللت ايمان الريس ما يحدث باختفاء القيم والاخلاق التى جعلت الاب والام يعرض اهل منزله كسلعة من اجل المال وقالت الدكتورة ايمان الريس انها تعكف على عمل دراسة فى هذا الشان منذ اكثر من عام ونصف توصلت من خلالها لمشاهير كبار وصلوا للشهرة وجنوا الكثير من المال من خلال التيك توك .

ولكى تتمكن من حماة طفلك يجب عليك اتباع هذه الخطوات

1- تعيين حساب خاص:

بمجرد إنشاء حساب جديد على تطبيق تيك توك يظهر كحساب عام بشكل افتراضي، لكن يمكن للوالدين بسهولة ضبط الحساب إلى خاص من خلال إعدادات الخصوصية والأمان في التطبيق، ومن خلال الحساب الخاص يمكنك الموافقة على طلبات المتابعين أو رفضها، ولن يتمكن من رؤية المحتوى الخاص بك سوى المستخدمين الذين وافقت عليهم.

السيطرة على قسم التعليقات:

سواء كان حساب تيك توك خاصًا أو عامًا، يمكن للوالدين ضبط التعليقات على مقاطع الفيديو التي يشاهدها أو ينشرها الإبن، سواء على مستوى الحساب، أو تعديلها لكل فيديو فردي، وتفعيل عوامل الفلترة، وإعداد قائمة مخصصة للكلمات الرئيسية لحظرها تلقائيًا من أي تعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

2-حظر المستخدمين على TikTok

من الممكن أيضًا حظر المستخدمين الذين تقلق بشأنهم.

إذا قام شخص ما بإرسال رسائل غير لائقة لطفلك ، فيجب عليك الإبلاغ عن ذلك وحظر المستخدم.

3-الاقتران العائلي (Family Pairing)

تعد من أهم الإعدادات في تطبيق تيك توك، حيث يسمح للوالدين بربط حسابات أطفالهم بحساباتهم الخاصة بهم، مما يتيح وضع قيود على كيفية استخدام الطفل للتطبيق، فعلى سبيل المثال، يمكن تقييد الوقت الذي يقضيه الطفل في التطبيق، تقييد المحتوى، وتقييد وسائل الإتصال أيضًا.

ولتفعيل الاقتران العائلي، كل ما عليك هو فتح تطبيق تيك توك على هاتفك

4-انقر على صفحتي، في الزاوية اليسرى السفلية.

بعد ذلك انقر على رمز ( ثلاث نقاط) في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لفتح قائمة (الإعدادات والخصوصية)

مرر لأسفل ثم انقر على خيار (ربط الحسابات للعائلة).

سيسألك تيك توك بعد ذلك عما إذا كان هذا الحساب ينتمي إلى أحد الوالدين أو طفلك؛ فاضغط على (أحد الوالدين) ثم اضغط (التالي)

يتم عرض لمحة سريعة عن إعدادات التحكم التي ستكون تحت تصرفك، فاضغط على (التالي) مرة أخرى

يظهر على الشاشة كود QR وهو المطلوب مسحه ضوئيًا من خلال حساب تيك توك الخاص بالطفل.

الخطوة التالية الآن هي الحصول على هاتف الطفل وتشغيل تطبيق تيك توك

انتقل إلى علامة تبويب (صفحتي) في الزاوية اليسرى السفلية، ثم النقر على (ثلاث نقاط) في الزاوية العلوية اليسرى، ومن القائمة اضغط على خيار (ربط الحسابات للعائلة)

حدد أن هذا الحساب ينتمي إلى (مراهق) ثم اضغط (التالي)

سيطالبك هاتف طفلك بمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على هاتفك، لذا فقد تضطر إلى منح تطبيق تيك توك الإذن بالوصول إلى كاميرا الهاتف قبل أن تتمكن من مسح رمز الاستجابة السريعة.

بعد مسح رمز الاستجابة السريعة، انقر على زر (ربط الحسابات) على هاتف طفلك لتأكيد عملية ربط الحسابات ببعضها.

وبالانتقال إلى تطبيق تيك توك على هاتفك، يمكنك الآن النقر على حساب طفلك للوصول إلى أدوات التقييد التي يمكن إدارتها عبر ميزة (الاقتران العائلي).