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القبض علي حنين حسام في القاهرة بعد ساعات من ظهورها بفيديو جديد

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القبض علي حنين حسام في القاهرة بعد ساعات من ظهورها بفيديو جديد القبض علي حنين حسام في القاهرة بعد ساعات من ظهورها بفيديو جديد

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ألقت أجهزة الأمن القبض على حنين حسام "فتاة التيك توك"، بعد ساعات من ظهورها في جديد على قناة تيك توك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت حنين حسام ظهرت في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد صدور حكم عليها بالسجن 10 سنوات، وقالت "أنا عمري ما أذيت حد تاجرت في مين إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف ايه عن التجارة بالبشر أنا عمري ما أذيت حد وأنا مغلطتش فى حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في منطقة التجمع الخامس، يوم الأحد حكمت على حنين حسام فتاة التيك توك بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قررت الحكم بالسجن المشدد أيضا 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أيضا مودة الأدهم فتاة التيك توك كما تضمن الحكم مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية.

المصرى اليوم

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