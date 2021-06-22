أخبار عاجلة

ازاي تتخلص من الطاقة السلبية وتتجنب شيطانك -
«الزراعة»: حالة محصول «فول الصويا» بالمنيا ممتازة.. وبدون إصابات -
وزير المالية: إقبال ملحوظ من المصدرين للانضمام للمرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» -
ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية -
محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين -
"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70" -
"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44" -
أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر -
رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها -
مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

عمل بطولي.. سعودي ينقذ العشرات من حريق مروع ()

Print
عمل بطولي.. سعودي ينقذ العشرات من حريق مروع (فيديو) عمل بطولي.. سعودي ينقذ العشرات من حريق مروع ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذ رجل سعودي العشرات من سكان إحدى المناطق بمدينة الدمام الواقعة من حريق مروع.

وأظهر مقطع شخصا يقود سيارة كانت في مرآب أسفل إحدى البنايات وقد اشتعلت النار في الجزء الأمامي منها، دون أن تتضح أسباب الحريق.

وقاد السعودي السيارة ببطء نحو الخلف مبتعدا عن البناية التي كان يمكن أن تمتد ألسنة النيران إليها حال انفجرت السيارة.

المقطع الذي بثته وسائل إعلام سعودية بينها قناة العربية وصحيفة «عكاظ»، خلف تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بشجاعة الرجل الذي أنقذ المنطقة من كارثة محتملة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟