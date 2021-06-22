محادثات أمريكية لسحب القوات الأجنبية من ليبيا قبل الانتخابات

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تجري محادثات مع الفاعلين الرئيسيين في ليبيا لسحب القوات الأجنبية قبل أن إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

وحسب رويترز نُقل عن نورلاند قوله: «سيكون ذلك تطورا مهما جدا ومؤثر جدا لكننا لا نقترح أن ننتظر حتى العام المقبل لمحاولة إحراز بعض التقدم».

وأضاف المبعوث الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند للصحفيين إن جزءًا من أهمية الانتخابات الليبية يتمثل في أن يكون لحكومة شرعية وذات مصداقية كاملة أن تدفع الجهات الأجنبية لسحب قواتها.

وأوضح نورلاند أن «هناك مفاوضات جارية مع بعض الفاعلين الرئيسيين بهدف محاولة إخراج بعض المرتزقة من المقاتلين الأجانب».

وأشارت رويترز إلى أنه من المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لحضور مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وذكرت صحيفة الجارديان أن اجتماع برلين سيتطرق إلى مقترحات لانسحاب منسق وتسلسلي للقوات الأجنبية، لا سيما القوات الروسية والتركية.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن أي شخص يُعتقد أنه يعوق اجراء الانتخابات في ليبيا إلى ما بعد الموعد المقرر في 24 ديسمبر سيكون عرضة لخطر العقوبات، قبل الاجتماع الذي يهدف إلى تشديد الخناق على أولئك الذين يعرقلون الانتخابات أو انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.

وفي وقت سابق جددت الولايات المتحدة تأكيداتها على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن واشنطن تدعم ليبيا كدولة مستقرة وذات سيادة. وأضاف أن بلاده تعمل مع كل الأطراف المعنية في ليبيا، لمنع أي تصعيد أو تدخل خارجي.