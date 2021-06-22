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اقتربت حرارتها من 50 مئوية.. 12 مدينة عربية الأعلى حرارة عالميًّا

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اقتربت حرارتها من 50 مئوية.. 12 مدينة عربية الأعلى حرارة عالميًّا اقتربت حرارتها من 50 مئوية.. 12 مدينة عربية الأعلى حرارة عالميًّا
مع تحذيرات من موجات حر تجتاح العالم

اقتربت حرارتها من 50 مئوية.. 12 مدينة عربية الأعلى حرارة عالميًّا

اقتربت درجة الحرارة في 12 مدينة عربية، اليوم الثلاثاء، من 50 درجة مئوية؛ لتصبح الأعلى حرارة على مستوى العالم؛ وفقًا لموقع "إلدورادو ويزر" المتخصص في أحوال الطقس.

وتعددت التحذيرات من موجات حر تجتاح العالم، في أوروبا وأمريكا وروسيا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية: تصدرت الكويت القائمة بـ10 مدن وفقًا لموقع "إلدورادو ويزر"؛ وذلك بين ترتيب 15 مدينة هي الأعلى في العالم؛ فيما جاءت العراق وتونس كل منها بمدينة واحدة.

وأضافت الوكالة، أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، تواجدت إيران في القائمة بـ3 مدن.

وفي ما يلي ترتيب المدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت غرينتش:

- نواصيب (الكويت) 49.4 درجة

- آمده (إيران) 49.2 درجة

- الجهرا (الكويت) 48.9 درجة

- الصليبية (الكويت) 48.6 درجة

- الأحواز (إيران) 48.5 درجة

- مطار الكويت 48.2 درجة

- عابدان (إيران) 48 درجة

- مطار البصرة (العراق) 48 درجة

- توزر (تونس) 47.8 درجة

- العبدلي (الكويت) 47.7 درجة

- منطقة المزرعة التجريبية (الكويت) 47.6 درجة

- منجز (الكويت) 47.5 درجة

- مطربة (الكويت) 47.5 درجة

- الصابرية (الكويت) 47.5 درجة

- الوفرة (الكويت) 47.2 درجة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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