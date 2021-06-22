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"حول المملكة".. رحلة إبداعية تحطّ رحالها في العُلا استعداداً لاستقبال المواهب

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بالشراكة بين "أكاديمية MBC" و"الهيئة العامة للترفيه" لاكتشاف واستقطاب الموهوبين

في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين "الهيئة العامة للترفيه" و"أكاديمية MBC"، تواصِل مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" محطاتها الهادفة لتغطية معظم المناطق بهدف اكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه، والمحطة القادمة هي محافظة العُلا، حيث ستقام الفعاليات بالتعاون مع "الهيئة الملكية لمحافظة العلا".

وتمتد تجارب الأداء على مدى ثلاثة أيام متواصلة اعتباراً من 23 إلى 25 يونيو، في "قاعة مرايا للحفلات".

ويُشترط بالراغبين في التقدّم لتجارب الأداء تقديم طلبات المشاركة رسمياً عبر الموقع الالكتروني لأكاديمية MBC mbcacademy.me حيث سيتم استقبال المتقدّمين والمتقدّمات الحاصلين على تأكيدٍ رسمي بالمشاركة من قِبل الأكاديمية.

ومن المتوقع أن تلقى محطة محافظة العُلا مُشارَكة واسعة تحت إشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، إلى جانب الحضور الجماهيري الحاشد المُرتَقَب، فيما سيتخلّل تجارب الأداء العديد من الفعاليات المصاحبة، فضلاً عن إطلاق الندوات وورش العمل، بموازاة الجلسات الحوارية والمُداخلات المُلهِمة، بحضور كوكبة من الضيوف والمدعوّين من نجوم ونجمات الإعلام والترفيه والتلفزيون والسينما.

جدير بالذكر أن المناطق القادمة المُعلَنة من "رحلة إبداعية حول المملكة" التي ستلي محافظة العُلا هي: تبوك، أبها، الطائف، القصيم، الخُبر، الرياض، وغيرها من المناطق والمدن التي يُعلَن عنها لاحقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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