"التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص

★ ★ ★ ★ ★

وافق على مشروع اتفاقية بين الغرف التجارية ومكتب الممثل الاقتصادي لتايبيه

أصدر #مجلس_الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13).

وتابع: على مجلس شؤون الأسرة دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن.

ووافق المجلس اليوم على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق له.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجلسة العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.