82 مربيًا تقدموا للحصول على قرض «البتلو» في الإسكندرية

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قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، أن مشروع البتلو الذي تعيد إحيائه وزارة الزراعة مجدي للغاية ويساهم في حل جذري لمشكلة اللحوم وارتفاع الأسعار في شتى المحافظات ويساهم في زيادة التنمية الحيوانية.

وأوضح «صالح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المشروع يتضمن طرح 20 رأس ماشية للمربى بفائدة قدرها 5% فقط بحد أقصى متناقصة وفترة سداد عام، ويتم صرف القرض الممول على دفعتين.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يشهد طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات، ومن تلك القطاعات قطاع الثروة الحيوانية والذي شهد طفرة كبيرة في جميع المجالات، وذلك من خلال مبادرات عديدة مع البنك المركزي والبنوك المصرية والبنك الزراعي المصري من خلال قروض بفوائد بسيطة مع تسهيلات في الإجراءات وتيسيرات في الدفع.

وأضاف: «أنه بلغ عدد المتقدمين للحصول على قرض مشروع البتلو 82 مربيا وقام بالصرف 25 مربيا، وفيما يخص مبادرة البنك المركزي بلغ عدد المتقدمين 59 مربيا وفيما يخص خارج مبادرة البنك المركزي، تقدم الحصول على القرض من خلال البنك الزراعي المصري 25 مربيا.

وأوضح أنه فور تقدم المربى أو الشركة بالحجز في المشروع يتم إجراء معاينات ميدانية على الطبيعة لمكان إقامة المشروع، من خلال لجان ثلاثية مشتركة من مديرية الزراعة والطب البيطري والبنك الزراعي المصري، وذلك للتأكد حول هل هناك جدية من قبل الحاجز أم لا وهل المشروع حقيقي أم لا، وفى حالة التأكد من وجود مقر وأن المشروع حقيقي والحاجز جاد في عمله سيتم صرف 50% من القرض فوراً، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تم إجراء معاينات لـ 25 مربياً فردياً وتم الصرف لهم.

وتابع: «تتم محاسبة المربى أو الشركة على الرأس بـ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه تغذية لكل رأس».

وعن الضمانات المطلوبة من البنك الزراعي المصري، قال وكيل الوزارة إن الضمانات تشمل مكانا قائما، سواء بالتمليك أو الإيجار وأن يكون هناك مرافق «مياه وكهرباء» للمكان وأن يكون صاحب المشروع هو الممارس.