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انتظام طلاب الأدبي في الامتحانات التجريبية بمدارس الأقصر

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انتظام طلاب الأدبي في الامتحانات التجريبية بمدارس الأقصر انتظام طلاب الأدبي في الامتحانات التجريبية بمدارس الأقصر

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انتظم اليوم طلاب الأدبي في الامتحانات التجريبية، للصف الثالث الثانوى، والتى أجريت وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء دخول الطلاب للمدارس من قياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها أثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية، والتى أداها الطلاب في مادة التاريخ.

كما تم اتباع الإجراءات القانونية في عقد اللجان الامتحانية للطلاب بوجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب والآخر، وتحديد عدد 14 طالبا باللجنة الواحدة لحماية الطلاب من الأمراض وخاصة المستجد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير إجراءات الامتحانات، تابعت سير الامتحانات بكل المدارس الثانوية، موضحاً أن الغرض من الامتحان التجريبي تعريف الطالب بلجنته الامتحانية، والتدريب على اختبار الشبكات والتعود على ورقة الأسئلة ووجود البابل شيت وكيفية تحديد الإجابة وتظليلها فيه، مؤكدا أنه لم تظهر أي مشكلات تقنية في الدخول على أجهزة التابلت بجميع المدارس المخصصة للمنظومة.

المصرى اليوم

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