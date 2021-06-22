أخبار عاجلة

ازاي تتخلص من الطاقة السلبية وتتجنب شيطانك -
«الزراعة»: حالة محصول «فول الصويا» بالمنيا ممتازة.. وبدون إصابات -
وزير المالية: إقبال ملحوظ من المصدرين للانضمام للمرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» -
ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية -
محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين -
"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70" -
"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44" -
أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر -
رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها -
مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص

Print
"التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص "التنمية لكبار السن".. "الشورى" يطالب "شؤون الأسرة" بإضافة هذا الاختصاص
وافق على مشروع اتفاقية بين الغرف التجارية ومكتب الممثل الاقتصادي لتايبيه

أصدر #مجلس_الشورى، اليوم، قراراً بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وقال المجلس: على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، التي يتعين على الجهات الحكومية رفعها تنفيذًا للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13).

وتابع: على مجلس شؤون الأسرة دراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الاسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن.

ووافق المجلس اليوم على مشروع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق له.

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجلسة العادية الخامسة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية