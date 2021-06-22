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مصادر: القبض علي حنين حسام خلال ساعات .. و فتاة التيك توك خرجت في جديد

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أكدت مصادر أمنية في وزارة الداخلية أن إدارة تنفيذ الأحكام القاهرة، بدأت في البحث عن حنين حسام فتاة التيك توك ساعات بعد صدور الحكم عليها في جلسة يوم الأحد الماضي بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر.

وكشفت المصادر بان حنين حسام مازالت داخل حدود الدولة، ونفت ما تردد بهروبها خارج الحدود المصرية، وقالت بان الأجهزة الأمنية سوف تتمكن القوات من ضبطها خلال الساعات المقبلة لتنفيذ حكم الحبس عليها الصادر في جلسة يوم الأحد الماضي، وأشارت بان حنين حسام قبل الحكم عليها كانت تتردد علي منطقتي 6 أكتوبر والتجمع الخامس.

ظهرت في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء حنين حسام فتاة التيك توك حنين حسام، بعد صدور حكم عليها بالسجن 10 سنوات، وقالت "أنا عمري ما أذيت حد تاجرت في مين إزاي واحدة عندها 19 سنة هتعرف ايه عن التجارة بالبشر أنا عمري ما أذيت حد وأنا مغلطتش فى حاجه والله العظيم ما غلطت أصلا وأنا يا جماعة عملت أبلكيشن لايكي ومش حاجة حرام وكل الناس عاملاه.

كان محكمة جنايات القاهرة في منطقة التجمع الخامس، يوم الأحد حكمت على حنين حسام فتاة التيك توك بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قررت الحكم بالسجن المشدد أيضا 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أيضا مودة الأدهم فتاة التيك توك كما تضمن الحكم مصادرة كل المضبوطات المستخدمة في التصوير مع إلزامهما بدفع المصاريف القضائية.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمتين مودة الأدهم وحنين حسان فتيات التيك توك آخرين تهم الاعتداء على قيم المجتمع المصري ومبادئ الأسرة من خلال استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر علي التيك توك مع تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما تحقيق نسبة معينة من مشاهدة بنشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة المتابعين لها.

المتهمة حنين حسام - صورة أرشيفية
اول ظهور حنين حسام قناة التيك توك بعد الحكم عليها بالسجن
اول ظهور حنين حسام قناة التيك توك بعد الحكم عليها بالسجن
اول ظهور حنين حسام قناة التيك توك بعد الحكم عليها بالسجن

المصرى اليوم

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