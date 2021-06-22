أخبار عاجلة

ازاي تتخلص من الطاقة السلبية وتتجنب شيطانك -
«الزراعة»: حالة محصول «فول الصويا» بالمنيا ممتازة.. وبدون إصابات -
وزير المالية: إقبال ملحوظ من المصدرين للانضمام للمرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» -
ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية -
محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين -
"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70" -
"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44" -
أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر -
رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها -
مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه

Print
"لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه "لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه
توقّع اليوم سحباً ممطرة على المرتفعات ونشاطاً للبوارح

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف، خاصة عسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع اليوم أن تنشط وتسجّل أسرع الهبات شمال #الشرقية 50كم/سا، وفي شمال #الكويت 59كم/سا، وفي جنوب #العراق 60كم/سا.

وتابع: هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف #الشمس عن تعامدها على مدار #السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).

وقال: الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج التوأمين واليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية

ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية

محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين

محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين

"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70"

"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70"

"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44"

"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44"