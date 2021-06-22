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أخيراً.. "ويندوز 11" سيقدم إعدادات متقدمة للشاشات المتعددة

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أخيراً.. "ويندوز 11" سيقدم إعدادات متقدمة للشاشات المتعددة أخيراً.. "ويندوز 11" سيقدم إعدادات متقدمة للشاشات المتعددة
بعد الطلب المتزايد حول هذا الأمر من مستخدمي "مايكروسوفت"

أخيراً..

كشفت تقارير صحفية عالمية أن نظام تشغيل "مايكروسوفت" الأشهر "ويندوز 11"، سيقدم أخيراً إعدادات متقدمة للشاشات المتعددة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنه رغم أن تلك التقنية موجودة منذ فترة في "ويندوز 10" إلا أن مايكروسوفت تقدم تحديثات وإعدادات متقدمة في دعم عمل الشاشات المتعددة.

ويمكّن "ويندوز 11" مستخدميه من استخدام أكثر من شاشة خلال عام 2021، بعد الطلب المتزايد حول هذا الأمر من مستخدمي "مايكروسوفت" في مركز الملاحظات والشكاوى.

ويسمح "ويندوز 11"، بحسب التسريبات، للمستخدمين بالسماح بتذكر موقع كل نافذة بناءً على اتصال الشاشة.

ويعني هذا أن مستخدم "ويندوز 11" إذا ترك مجموعة من النوافذ مفتوحة في كلتا الشاشتين فبمجرد إعادة توصيل الشاشة أو إيقاظ الكمبيوتر، سيتم تذكير المستخدم بضرورة حل مشكلة نقل النوافذ أو علامات التبويب العشوائية المختلفة، أو تكديس كل التطبيقات في شاشة واحدة فقط.

إضافة إلى ذلك، بمجرد فصل إحدى الشاشات الخاصة بك، بدلاً من نقل البرنامج إلى الشاشة التي لا تزال موصولة، سيقوم نظام التشغيل بتصغير التطبيق إلى أسفل الشاشة الجديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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