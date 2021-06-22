بدء امتحان التاريخ التجريبي لطلاب الثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحان التجريبي الثالث والأخير للثانوية العامة داخل اللجان الحقيقية للامتحانات بعد تسلم أرقام الجلوس وتوزيع الطلاب على المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم.

وتوافد الطلاب على المدارس لأداء الكشف الحراري قبل بدء الامتحانات التي تستمر حتي الساعة الواحدة بعد الظهر.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات للتدريب على شكل الأسئلة والإجابة على البابل شيت للمرة الأولى وإجراء محاكاة للامتحانات النهائية المقرر انطلاقها يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التاريخ وحتي الساعه الواحدة بعد الظهر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال عقد الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب من خلال تطبيق «تنويهات»، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأوضحت الوزارة أنه ستتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك عبر الرابط: https://g12.emis.gov.eg.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية الخميس لتسليمها للطلاب من خلال المدارس.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات الإجابة عن امتحانات الثانوية العامة على البابل شيت.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تعقد في ورقة أسئلة مطبوعة وبابل شيت للإجابة وورقيًّا فقط في حالة طالب المنازل أو الإعادة وجميع الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد mcq.

وتحتوى كراسة الإجابة على أوراق بيضاء لكتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية كما يسمح بدخول الكتاب المدرسى، موضحة أن الطلاب الذين استلموا التابلت يكون حل الأسئلة على البابل شيت ثم رصد الإجابات داخل التابلت وستتم إتاحة الوقت الكافي لذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة ضرورة قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية وملء البيانات بشكل صحيح والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وأوضحت الوزارة أنه على الطلاب ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، وإذا أراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأكدت الوزارة أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب، ويجب التأكد من تطابق الإجابة على التابلت مع الورقة.

وفي حالة عدم التطابق سيجري احتساب إجابة البابل شيت.

ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من دمج المنظومة الورقية مع الرقمية هو تأمين الطلاب من أي مشاكل تقنية.