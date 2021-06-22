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3436 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة النحو بأزهر المنيا

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3436 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة النحو بأزهر المنيا 3436 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة النحو بأزهر المنيا

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قام 3436 طالب وطالبة في المنيا، بأداء امتحان مادة النحو، بالثانوية الأزهرية «القسم الأدبي» داخل 25 لجنة عامة، بينها 24 لجنة بالمعاهد، ولجنة واحد داخل السجن، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد .

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة .

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 25 لجنة عامة، لاستقبال 3436 من طلاب القسم الأدبي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .

المصرى اليوم

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