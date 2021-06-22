ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة وأسماك ماكريل منتهية الصلاحية

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ضبط رجال مباحث التموين بالقاهرة 2 طن كبدة مُجمدة، تبين من المعاينة أنها معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية .

كما تم ضبط 3 أطنان أسماك «ماكريل - سردين» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.