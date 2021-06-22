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ولادة ماعز برأس قرد في أسيوط.. وصاحبها يكشف التفاصيل

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شهدت محافظة أسيوط ولادة ماعز برأس قرد، ما أثار الرعب بين الناس، حيث تداول الكثير عبر منصات السوشيال ميديا صور وفيديوهات للمولود الغريب.

وفي تصريحات لقناة العربية، قال صاحب الماعز، حسين حسن سيد، من قرية الهدايا بأسيوط، أنه يقوم بتربية الماعز في المنزل، وحين ولدت إحدى الإناث، تفاجأ بمولود غريب الشكل، حيث ظهر بجسد ماعز ورأس قرد، فيما ولدت مولودا آخر كان طبيعياً واستمر المولود الغريب لمدة يومين ثم نفق.

وتابع في تصريحاته أنه كان يخشى من أن يتحول هذا الماعز الغريب لحيوان مفترس، خاصة أن شكله أثار رعب الأسرة والجيران، مشيرا إلى أن هذا المخلوق كان يرضع بشكل طبيعي ولكنه نفق دون سبب.

وذكر أن مسؤولي الطب البيطري بالمحافظة قاموا بمتابعة حالة الماعز الغريب لمعرفة سبب ولادتها بهذا الشكل وهل نتج عن تشوهات أم لا مشيرا إلى أنهم أكدوا أن الحالة نادرة وستحتاج لدراسات علمية.

ولادة ماعز برأس قرد

المصرى اليوم

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