"لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه

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توقّع اليوم سحباً ممطرة على المرتفعات ونشاطاً للبوارح

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف، خاصة عسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع اليوم أن تنشط وتسجّل أسرع الهبات شمال #الشرقية 50كم/سا، وفي شمال #الكويت 59كم/سا، وفي جنوب #العراق 60كم/سا.

وتابع: هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف #الشمس عن تعامدها على مدار #السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).

وقال: الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج التوأمين واليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.حالة الطقس الأرصاد