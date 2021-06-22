بعد إخماد حريق فرع شركة الإصالات ..النيابة تستمع لشهود العيان

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تستمع جهات التحقيق لأقوال العاملين فى أحد أفرع شركات الاتصالات التى نشب داخله الحريق بمنطقة حدائق حلوان، دون وقوع خسائر بشرية للوصول لاسباب اشتعال النيران كما انتهى رجال النيابة العامة والادلة الجنائية من المعاينة .

تم إخطارغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من قبل شرطة النجدة باشتعال النيران في أحد أفرع شركات الاتصالات بمنطقة حدائق حلوان و تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، والسيطرة على النيران وإخمادها، وتمت اعمال التبريد وباشرت النياباة التحقيق.