★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، عند الأسعار التي ارتفعت مساء الاثنين، بعد أسبوع حافل من الخسائر والانخفاضات حيث يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى شهدت ارتفاع الاثنين لتعويض خسائر الاسبوع الماضى.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية يبلغ 879 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر يبلغ 768 جنيها، والعيار 18 قيراطًا يبلغ 659 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6138 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب خلال التداول اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الالأسيوية مع بداية التداول بنسبة 0.33%، وزاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.03%، بينما ارتفع مؤشر الدولار والذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.04%، وبعد ساعات قليلة من التداول تراجعت العقود الآجلة قليلا متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار وينتظر الذهب عالميا شهادة جيروم باولرئيس مجلس الاتحادى الفيدرالى أمام الكونجرس والتى ستهدد اتجاه الاتحادى نحو الاقتصاد خلال الفترة القادمة وتسببت تصريحات سابقة للاتحادى في تراجع كبير في سوق الذهب خلال الاسبوع الماضى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال،صباح اليوم الثلاثاء، 784.53 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،780.81 $ .

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 877 إلى 879 عيار 22 804 إلى 806 عيار 21 767 إلى 769 عيار 18 657 إلى 659 عيار 14 511 إلى 513 عيار 12 438 إلى 439 الاونصة 27،261 إلى 27،332 الجنيه الذهب 6،135 إلى 6،152 الكيلو 876،571 إلى 878،857



متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

إقرأ أيضا :

ارتفاع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الإثنين 21 يونيو 2021

«يترقب عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الأحد 20 يونيو 2021

«استقرار عند الانخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 19 يونيو 2021

انهيار كبير.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021