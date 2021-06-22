أخبار عاجلة

ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية -
محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين -
"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70" -
"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44" -
أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر -
رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها -
مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة -
طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية -
٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«ينتظر حدث هام».. في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

Print
«ينتظر حدث هام».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 «ينتظر حدث هام».. في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

استقر سعر الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، عند الأسعار التي ارتفعت مساء الاثنين، بعد أسبوع حافل من الخسائر والانخفاضات حيث يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى شهدت ارتفاع الاثنين لتعويض خسائر الاسبوع الماضى.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية يبلغ 879 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر يبلغ 768 جنيها، والعيار 18 قيراطًا يبلغ 659 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6138 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب خلال التداول اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الالأسيوية مع بداية التداول بنسبة 0.33%، وزاد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.03%، بينما ارتفع مؤشر الدولار والذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.04%، وبعد ساعات قليلة من التداول تراجعت العقود الآجلة قليلا متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار وينتظر الذهب عالميا شهادة جيروم باولرئيس مجلس الاتحادى الفيدرالى أمام الكونجرس والتى ستهدد اتجاه الاتحادى نحو الاقتصاد خلال الفترة القادمة وتسببت تصريحات سابقة للاتحادى في تراجع كبير في سوق الذهب خلال الاسبوع الماضى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال،صباح اليوم الثلاثاء، 784.53 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،780.81 $ .

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 877 إلى 879
عيار 22 804 إلى 806
عيار 21 767 إلى 769
عيار 18 657 إلى 659
عيار 14 511 إلى 513
عيار 12 438 إلى 439
الاونصة 27،261 إلى 27،332
الجنيه الذهب 6،135 إلى 6،152
الكيلو 876،571 إلى 878،857


متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في صباح اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 896.60 جنيه 57.25 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 821.88 جنيه 52.48 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 784.53 جنيه 50.10 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 672.45 جنيه 42.94 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 523.02 جنيه 33.40 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 448.30 جنيه 28.63 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.58 جنيه 23.86 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،276.20 جنيه 400.78 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،887.38 جنيه 1،780.81 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،660.02 جنيه 5،725.45 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 896،600.21 جنيه 57،254.53 $

إقرأ أيضا :

ارتفاع طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الإثنين 21 يونيو 2021

«يترقب عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الأحد 20 يونيو 2021

«استقرار عند الانخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 19 يونيو 2021

انهيار كبير.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها